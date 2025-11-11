Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent auf 5 693,53 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,763 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,114 Prozent auf 5 670,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 664,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 706,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 670,94 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 531,32 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 5 331,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 854,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,77 Prozent aufwärts. Bei 5 734,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,40 Prozent auf 159,90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,21 Prozent auf 5,84 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 107,50 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 218,15 EUR) und Infineon (+ 0,82 Prozent auf 33,62 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 1 737,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,51 Prozent auf 58,15 EUR), BMW (-0,39 Prozent auf 86,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,09 Prozent auf 43,96 EUR) und Allianz (+ 0,00 Prozent auf 356,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 489 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

