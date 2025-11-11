Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Index-Performance im Blick
|
11.11.2025 09:29:19
Optimismus in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 5 695,54 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,763 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,114 Prozent auf 5 670,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 664,46 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 670,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 695,54 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 531,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 5 331,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 854,03 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 15,81 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,10 Prozent auf 248,40 EUR), Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 107,15 EUR), adidas (+ 0,60 Prozent auf 158,65 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 217,55 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,85 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 533,60 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 765,00 EUR), BMW (-0,44 Prozent auf 86,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,12 Prozent auf 58,38 EUR) und Allianz (-0,06 Prozent auf 356,60 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 391 501 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 337,523 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
