Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,84 Prozent fester bei 5 669,05 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,762 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,757 Prozent auf 5 608,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 566,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 608,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 677,49 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 531,32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 5 347,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Wert von 4 802,76 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,27 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 106,50 EUR), Deutsche Bank (+ 4,39 Prozent auf 32,45 EUR), UniCredit (+ 3,78 Prozent auf 65,54 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 245,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,37 Prozent auf 5,77 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Börse (-0,33 Prozent auf 208,50 EUR), adidas (+ 0,10 Prozent auf 157,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 26,69 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,15 Prozent auf 58,45 EUR) und SAP SE (+ 0,28 Prozent auf 216,25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 218 295 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 337,523 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. BNP Paribas lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,61 Prozent.

