Stoxx Europe 50-Wert TotalEnergies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet TotalEnergies Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich TotalEnergies-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel TotalEnergies am 24.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 3,01 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die TotalEnergies-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,12 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von TotalEnergies beläuft sich auf 6,95 Mrd. USD. Damit wurde die TotalEnergies-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 26,82 Prozent reduziert.

Dividendenrendite im Blick

Die TotalEnergies-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 65,99 EUR. Am 27.05.2024 wird die TotalEnergies-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem TotalEnergies-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die TotalEnergies-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das TotalEnergies-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 4,89 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,79 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der TotalEnergies-Kurs via Euronext 73,45 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 114,46 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel TotalEnergies

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,37 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,68 Prozent sinken.

Grunddaten von TotalEnergies

Die Dividenden-Aktie TotalEnergies gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 168,385 Mrd. USD wert. TotalEnergies verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,53. 2023 setzte TotalEnergies 202,518 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 8,18 USD.

