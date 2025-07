STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,75 Prozent höher bei 5 328,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,412 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent höher bei 5 292,79 Punkten in den Montagshandel, nach 5 288,81 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 328,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 289,19 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, mit 5 430,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 656,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 979,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,00 Prozent auf 209,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 567,20 EUR), Allianz (+ 1,64) Prozent auf 347,30 EUR), Rheinmetall (+ 1,54 Prozent auf 1 782,00 EUR) und SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 259,25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-0,88 Prozent auf 8,46 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 13,82 EUR), Bayer (-0,61 Prozent auf 26,04 EUR), BASF (-0,48 Prozent auf 41,48 EUR) und Enel (-0,46 Prozent auf 8,14 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 084 616 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 298,063 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Mit 7,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at