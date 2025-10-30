Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Quartalsbilanz
|
30.10.2025 21:52:15
Strategy-Aktie stärker: Bitcoin-Riese mit mehr Umsatz
Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Strategy einen Gewinn je Aktie in Höhe von 8,42 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,102 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Bitcoin-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 1,720 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
Die an der NASDAQ gelistete Strategy-Aktie gewinnt am Donnerstag nachbörslich 2,79 Prozent auf 261,67 US-Dollar.
Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 128,691 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 116,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 116,7 Millionen US-Dollar gerechnet.
Redaktion finanzen.at
