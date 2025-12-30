Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage? 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Strategy (ex MicroStrategy) gewesen.

Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 55,891 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 155,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 684,89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 768,49 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 45,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten