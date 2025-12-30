Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lohnende Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage?
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 55,891 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 155,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 684,89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 768,49 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 45,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
