Stryker Corp. Profit Declines In Q3

(RTTNews) - Stryker Corp. (SYK) announced earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $753 million, or $1.96 per share. This compares with $859 million, or $2.22 per share, last year.

Excluding items, Stryker Corp. reported adjusted earnings of $1.357 billion or $3.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.6% to $6.520 billion from $6.057 billion last year.

Stryker Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $753 Mln. vs. $859 Mln. last year. -EPS: $1.96 vs. $2.22 last year. -Revenue: $6.520 Bln vs. $6.057 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.80 To $ 14.90