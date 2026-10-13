Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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13.10.2026 19:11:45
Stryker Makes $400 Million Robotic Surgery Bet
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Nachrichten zu Stryker Corp.
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12.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.09.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.09.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: Hätte sich eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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08.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.