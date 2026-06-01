Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
01.06.2026 07:00:13
Swiss Life completes share buyback programme
Swiss Life Holding AG
/ Key word(s): Share Buyback
Zurich, 1 June 2026
Swiss Life has completed the share buyback programme for the purpose of capital reduction which was announced on 3 December 2024.
Since 9 December 2024, Swiss Life Holding Ltd has repurchased 910’273 of its own shares at an average purchase price of CHF 823.93 per share, and thereby achieved the targeted size of CHF 750 million.
Swiss Life Group
Cautionary statement regarding forward-looking information
|Language:
|English
|Company:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Switzerland
|Phone:
|+41432843311
|E-mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valor:
|1485278
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2336324
