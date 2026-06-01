Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 07:00:13

Swiss Life completes share buyback programme

Swiss Life Holding AG / Key word(s): Share Buyback
Swiss Life completes share buyback programme

01.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Zurich, 1 June 2026

 

Swiss Life has completed the share buyback programme for the purpose of capital reduction which was announced on 3 December 2024.

 

Since 9 December 2024, Swiss Life Holding Ltd has repurchased 910’273 of its own shares at an average purchase price of CHF 823.93 per share, and thereby achieved the targeted size of CHF 750 million.

All information about the completed share buyback programme is available on the Swiss Life Group website.


Information

Media Relations
Phone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

Investor Relations
Phone +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife.com 

Follow us on LinkedIn
Swiss Life Group

Further information
All our media releases can be found at swisslife.com/mediareleases

Swiss Life Group
The Swiss Life Group is one of Europe’s leading comprehensive life and pensions and financial solutions providers. In its core markets of Switzerland, France and Germany, Swiss Life offers individuals and corporations comprehensive and individual advice plus a broad range of own and partner products through its sales force and distribution partners such as brokers and banks.

Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus and Chase de Vere advisors also broker suitable products from partner companies for customers. Swiss Life Asset Managers offers institutional and private investors access to investment and asset management solutions. Swiss Life provides multinational corporations with employee benefits solutions and high net worth individuals with structured life and pensions products. 

Swiss Life Holding Ltd, registered in Zurich, was founded in 1857 as Schweizerische Rentenanstalt. The shares of Swiss Life Holding Ltd are listed on the SIX Swiss Exchange (SLHN). The Swiss Life Group also includes various subsidiaries. The Group employs a workforce of around 11 000 and has at its disposal a distribution network of around 17 000 advisors.

SL+Bild+fu%CC%88r+Film.jpg

Swiss Life corporate film

Cautionary statement regarding forward-looking information
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar.


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Swiss Life Holding AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Switzerland
Phone: +41432843311
E-mail: investor.rel@swisslife.ch
Internet: www.swisslife.com
ISIN: CH0014852781
Valor: 1485278
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2336324

 
End of News EQS News Service

2336324  01.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Life AG (N) 914,60 -1,17% Swiss Life AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:34 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen