Symrise-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Symrise-Aktie

Deutsche Bank Research hat Symrise vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft heraus. Das Umsatzwachstum dürfte dem des vierten Quartals 2023 trotz schwierigerer Vergleichswerte entsprechen, schrieb sie. Nach Geschäftsbereichen sollte das Wachstum von der Sparte Scent & Care angeführt werden. Die Sparte Taste, Nutrition & Health dürfte aufgrund herausfordernderer Vergleichswerte und geringerer Preise für Haustierfutter etwas schwächer ausfallen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 107,60 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 54 487 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 8,0 Prozent nach oben. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 07:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.