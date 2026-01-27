Synchrony Financial Aktie

Synchrony Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 12:09:09

Synchrony Financial Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Synchrony Financial (SYF) released earnings for fourth quarter of $730 million

The company's bottom line came in at $730 million, or $2.04 per share. This compares with $753 million, or $1.91 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.2% to $3.793 billion from $3.801 billion last year.

Synchrony Financial earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $730 Mln. vs. $753 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $1.91 last year. -Revenue: $3.793 Bln vs. $3.801 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synchrony Financial

mehr Nachrichten