Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|
27.01.2026 12:09:09
Synchrony Financial Q4 Sales Decline
(RTTNews) - Synchrony Financial (SYF) released earnings for fourth quarter of $730 million
The company's bottom line came in at $730 million, or $2.04 per share. This compares with $753 million, or $1.91 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $3.793 billion from $3.801 billion last year.
Synchrony Financial earnings at a glance (GAAP) :
