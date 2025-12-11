Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
11.12.2025 19:00:15
Synopsys Is A Smart AI Bet, Analysts Say
This article Synopsys Is A Smart AI Bet, Analysts Say originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Ausblick: Synopsys gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|MÄRKTE USA/Wall Street leicht erholt - Synopsys legen weiter zu (Dow Jones)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 757,00
|-1,68%
|Synopsys Inc.
|404,60
|0,47%