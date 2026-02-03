Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|
03.02.2026 23:19:16
Take-Two Interactive Reports Narrower Q4 Loss On Higher Revenue
(RTTNews) - Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) on Tuesday reported higher revenue and a narrower loss for the fourth quarter, compared with the same period last year.
Total net revenue rose to $1.70 billion from $1.36 billion a year earlier, driven by stronger game revenue, which increased to $1.57 billion from $1.24 billion. Advertising revenue also edged up year over year.
Despite higher operating expenses, the company reduced its net loss to $92.9 million, or $0.50 per share, from a net loss of $125.2 million, or $0.71 per share, in the December 2024 quarter.
Loss from operations improved to $38.7 million, compared with an operating loss of $132.1 million a year earlier.
TTWO closed trading on Tuesday at $212.17, down $9.64 or 4.35 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
|
02.02.26
|Ausblick: Take Two verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Take Two verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)