Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 23:19:16

Take-Two Interactive Reports Narrower Q4 Loss On Higher Revenue

(RTTNews) - Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) on Tuesday reported higher revenue and a narrower loss for the fourth quarter, compared with the same period last year.

Total net revenue rose to $1.70 billion from $1.36 billion a year earlier, driven by stronger game revenue, which increased to $1.57 billion from $1.24 billion. Advertising revenue also edged up year over year.

Despite higher operating expenses, the company reduced its net loss to $92.9 million, or $0.50 per share, from a net loss of $125.2 million, or $0.71 per share, in the December 2024 quarter.

Loss from operations improved to $38.7 million, compared with an operating loss of $132.1 million a year earlier.

TTWO closed trading on Tuesday at $212.17, down $9.64 or 4.35 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Take Two

mehr Nachrichten