Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
13.07.2026 18:47:00
Talk About Lousy Timing for a Netflix Analyst Price Target Downgrade
There is never a good time for a stock to be on the losing end of an analyst downgrade or a sinking price target adjustment, but the worst possible scenario has to be just before the publicly traded company steps up with fresh financials. This happened on Monday, with Oppenheimer slashing its price target on Netflix (NASDAQ: NFLX) from $120 to $100. The leading premium streaming platform reports its second-quarter results on Thursday afternoon.Wall Street pros aren't perfect. They are human, and not just because they have a tendency to aim lower on earnings projections more often than not. However, knocking down a price target instead of waiting for the actual numbers to come out three days later is intentional. Oppenheimer didn't want to enter earnings season with a higher price target. It might not be a big deal, but let's zoom in for a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
10.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.07.26
|Sky rüstet gegen Netflix auf: Milliardenübernahme von ITV-Sparte fix - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
|
06.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Netflix Inc.
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|65,10
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.