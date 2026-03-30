Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.03.2026 07:28:04

Tecan Appoints Camila Japur As CFO

(RTTNews) - Tecan Group AG (TCHBF, TCGGY, TECN.SW), a Swiss company providing laboratory instruments and solutions, on Monday announced the appointment of Camila Japur as Chief Financial Officer, effective June 1.

Japur currently serves as Group CFO at u-blox Holding AG (UBXN.SW, UBLXF).

Prior to joining u-blox, Japur spent 24 years at Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC), including seven years as CFO for the Enterprise Segment.

Chief Executive Officer Monica Manotas said Japur's experience in global finance operations and transformation leadership will support the company's efforts to drive growth and improve profitability.

In November 2025, CFO Tania Micki announced her decision to step down to pursue an external opportunity and is expected to remain in the role until the end of May 2026 to ensure a smooth transition. CFO Camila Japur is taking over from Tania Micki.

On Friday, Tecan closed trading 0.86% lesser at CHF 127 on the Swiss Stock Exchange.

Nachrichten zu Tecan (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Tecan (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tecan (N) 137,50 0,36% Tecan (N)

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen