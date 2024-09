TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der TecDAX am Donnerstag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent stärker bei 3 285,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 526,595 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 3 290,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 257,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 276,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 313,78 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 260,58 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 3 461,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 076,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,90 Prozent auf 15,60 EUR), SMA Solar (+ 3,26 Prozent auf 18,68 EUR), TeamViewer (+ 2,82 Prozent auf 11,67 EUR), Kontron (+ 2,10 Prozent auf 16,02 EUR) und Infineon (+ 1,97 Prozent auf 29,45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Elmos Semiconductor (-3,45 Prozent auf 67,20 EUR), Sartorius vz (-2,09 Prozent auf 244,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,57 Prozent auf 56,50 EUR), QIAGEN (-0,60 Prozent auf 41,37 EUR) und United Internet (-0,16 Prozent auf 18,92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 228 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,02 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

