Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker

Mit dem TecDAX geht es am Montag aufwärts.

Am Montag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,92 Prozent auf 3 440,54 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 544,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,558 Prozent stärker bei 3 428,26 Punkten in den Montagshandel, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 3 465,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 428,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 3 727,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 779,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 370,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 0,114 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell 1&1 (+ 3,91 Prozent auf 22,60 EUR), United Internet (+ 3,82 Prozent auf 25,02 EUR), IONOS (+ 3,74 Prozent auf 27,75 EUR), Nemetschek SE (+ 3,73 Prozent auf 93,05 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 16,85 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-3,66 Prozent auf 69,85 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR), Kontron (-0,35 Prozent auf 22,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,22 Prozent auf 27,56 EUR) und Nordex (+ 0,00 Prozent auf 25,48 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 474 403 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,411 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

