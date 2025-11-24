Siemens Healthineers Aktie
Börse Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell
Am Montag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,17 Prozent auf 3 448,97 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 544,672 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,558 Prozent fester bei 3 428,26 Punkten in den Handel, nach 3 409,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 465,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 428,26 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 24.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 727,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, stand der TecDAX bei 3 779,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 370,04 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 0,359 Prozent zu Buche. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,55 Prozent auf 17,23 EUR), United Internet (+ 5,48 Prozent auf 25,42 EUR), 1&1 (+ 4,83 Prozent auf 22,80 EUR), IONOS (+ 4,30 Prozent auf 27,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,62 Prozent auf 92,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-3,24 Prozent auf 70,15 EUR), PNE (-0,98 Prozent auf 10,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR), Bechtle (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR) und Nordex (+ 0,55 Prozent auf 25,62 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 402 398 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 233,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
