TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Start

Am Montag steigt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 3 429,35 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 527,912 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 422,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 423,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 421,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 432,98 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, mit 3 394,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 3 324,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 3 222,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 3,15 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,61 Prozent auf 38,44 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,18 Prozent auf 37,76 EUR), QIAGEN (+ 0,95 Prozent auf 40,37 EUR), Energiekontor (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 22,01 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-1,11 Prozent auf 84,75 EUR), Sartorius vz (-0,89 Prozent auf 378,30 EUR), United Internet (-0,77 Prozent auf 20,64 EUR), SMA Solar (-0,73 Prozent auf 54,60 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,39 Prozent auf 38,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 221 588 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,427 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at