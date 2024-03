TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt am Mittag

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,03 Prozent tiefer bei 3 390,01 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 516,662 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,008 Prozent leichter bei 3 390,91 Punkten in den Handel, nach 3 391,18 Punkten am Vortag.

Bei 3 399,67 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 374,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,264 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.02.2024, stand der TecDAX noch bei 3 360,88 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 3 337,61 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.03.2023, einen Stand von 3 221,35 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,97 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,07 Prozent auf 39,48 EUR), Nagarro SE (+ 1,34 Prozent auf 75,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,07 Prozent auf 368,40 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 173,96 EUR) und JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 29,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 34,62 EUR), SMA Solar (-2,38 Prozent auf 53,30 EUR), Bechtle (-1,86 Prozent auf 48,09 EUR), Siemens Healthineers (-0,86 Prozent auf 55,52 EUR) und United Internet (-0,74 Prozent auf 21,54 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 155 382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,019 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die United Internet-Aktie verzeichnet mit 10,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at