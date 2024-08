TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags mit Gewinnen

Der TecDAX zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent aufwärts auf 3 262,19 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 513,328 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,148 Prozent auf 3 245,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 240,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 243,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 276,93 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,531 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 3 325,14 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.05.2024, einen Stand von 3 384,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 138,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,88 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 9,51 Prozent auf 27,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,27 Prozent auf 41,44 EUR), ATOSS Software (+ 1,83 Prozent auf 133,80 EUR), EVOTEC SE (+ 1,52 Prozent auf 5,35 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,48 Prozent auf 49,99 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-1,24 Prozent auf 22,26 EUR), TeamViewer (-0,87 Prozent auf 12,48 EUR), AIXTRON SE (-0,58 Prozent auf 18,86 EUR), CANCOM SE (-0,40 Prozent auf 30,16 EUR) und Nagarro SE (-0,33 Prozent auf 75,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 360 909 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219,279 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

