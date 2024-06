TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,556 Elmos Semiconductor-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 152,84 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 21.06.2024 auf 79,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 15,28 Prozent vermehrt.

Elmos Semiconductor wurde am Markt mit 1,36 Mrd. Euro bewertet. Elmos Semiconductor-Anteile wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at