TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Investmentbeispiel
|
13.11.2025 10:04:25
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die TeamViewer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TeamViewer-Papier bei 39,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TeamViewer-Aktie investiert, befänden sich nun 253,485 TeamViewer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 1 498,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,91 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 85,02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 941,01 Mio. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
