Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Langfristige Anlage
|
24.11.2025 10:04:16
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,50 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,481 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 101,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,19 Prozent angezogen.
Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25