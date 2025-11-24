TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,50 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,481 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 101,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,19 Prozent angezogen.

Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at