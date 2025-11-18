Deutsche Telekom Aktie
18.11.2025 17:58:57
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
Zum Handelsende notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,71 Prozent tiefer bei 3 417,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 559,101 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,767 Prozent schwächer bei 3 450,04 Punkten, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 407,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 450,69 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 656,37 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 333,56 Punkten gehandelt.
Der Index büßte auf Jahressicht 2025 bereits um 0,560 Prozent ein. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 2,30 Prozent auf 64,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,48 Prozent auf 41,60 EUR), Drägerwerk (+ 0,44 Prozent auf 68,60 EUR), PNE (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR) und Kontron (-0,17 Prozent auf 23,22 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-5,90 Prozent auf 30,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,41 Prozent auf 34,64 EUR), Infineon (-4,06 Prozent auf 32,99 EUR), TeamViewer (-3,30 Prozent auf 5,57 EUR) und JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 19,15 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 708 857 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
