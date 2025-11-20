SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Kursverlauf
|
20.11.2025 12:26:40
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone
Am Donnerstag steigt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 3 445,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,199 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,517 Prozent fester bei 3 438,67 Punkten, nach 3 420,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 468,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 438,67 Zählern.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 2,84 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Stand von 3 756,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der TecDAX bei 3 756,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 317,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,254 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,03 Prozent auf 35,34 EUR), Nagarro SE (+ 2,90 Prozent auf 67,40 EUR), QIAGEN (+ 2,59 Prozent auf 39,06 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 27,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 78,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-1,03 Prozent auf 44,02 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 34,50 EUR), AIXTRON SE (-0,82 Prozent auf 17,46 EUR), Drägerwerk (-0,73 Prozent auf 68,10 EUR) und Bechtle (-0,52 Prozent auf 38,38 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 381 706 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
