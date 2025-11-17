Drägerwerk vz. Aktie

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

Lukratives Drägerwerk-Investment? 17.11.2025 10:03:54

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Drägerwerk-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 233,100 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 037,30 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 14.11.2025 auf 68,80 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 037,30 EUR entspricht einer Performance von +60,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Drägerwerk vz. Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 68,70 0,59% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

