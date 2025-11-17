Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lukratives Drägerwerk-Investment?
|
17.11.2025 10:03:54
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 233,100 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 037,30 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 14.11.2025 auf 68,80 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 037,30 EUR entspricht einer Performance von +60,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
10.11.25
|TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|68,70
|0,59%