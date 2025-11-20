SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Kursentwicklung im Fokus
|
20.11.2025 15:59:10
Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,05 Prozent fester bei 3 456,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,199 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,517 Prozent auf 3 438,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 438,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 468,43 Zählern.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,52 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 756,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 756,68 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 3 317,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 0,585 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,40 Prozent auf 39,37 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,97 Prozent auf 35,32 EUR), Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 67,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,42 Prozent auf 93,20 EUR) und HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 78,55 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil PNE (-2,68 Prozent auf 10,18 EUR), Drägerwerk (-1,17 Prozent auf 67,80 EUR), TeamViewer (-0,80 Prozent auf 5,57 EUR), Bechtle (-0,78 Prozent auf 38,28 EUR) und SMA Solar (-0,57 Prozent auf 34,64 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 185 473 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,56 erwartet. Mit 7,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
