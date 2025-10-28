TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2022 wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,775 Kontron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 168,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,83 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at