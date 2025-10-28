Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Langfristige Anlage
|
28.10.2025 10:03:43
TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.10.2022 wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,775 Kontron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 168,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,83 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten
|
30.10.25
|XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|SDAX aktuell: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Kontron senkt Umsatzprognose leicht - Gewinnziel bleibt (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, Kauf (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, buy (EQS Group)