TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 381,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,247 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sartorius vz-Papiere wären am 27.10.2025 6 267,72 EUR wert, da der Schlussstand 238,80 EUR betrug. Damit wäre die Investition 37,32 Prozent weniger wert.

Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,75 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at