Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Rentable Sartorius vz-Anlage?
|
28.10.2025 10:03:43
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 381,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,247 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sartorius vz-Papiere wären am 27.10.2025 6 267,72 EUR wert, da der Schlussstand 238,80 EUR betrug. Damit wäre die Investition 37,32 Prozent weniger wert.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,75 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)