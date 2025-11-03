Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Rentable Nordex-Anlage?
|
03.11.2025 10:04:18
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Nordex-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 878,455 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 470,88 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 31.10.2025 auf 25,58 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 124,71 Prozent.
Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
15:30
|ROUNDUP: Nordex steigert Gewinn kräftig - Management zuversichtlich für 2026 (dpa-AFX)
|
13:44
|AKTIE IM FOKUS: Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial (dpa-AFX)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
03.11.25
|Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)