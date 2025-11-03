TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Nordex-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 878,455 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 470,88 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 31.10.2025 auf 25,58 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 124,71 Prozent.

Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at