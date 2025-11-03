Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Analysen im Überblick
|
03.11.2025 23:46:00
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nordex präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,228 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 2180,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,81 Milliarden EUR - ein Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,67 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,866 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,60 Milliarden EUR, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)