TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter

Am Freitag gab der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 3 631,28 Punkte nach. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 585,253 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 3 647,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 621,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 647,91 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,03 Prozent nach. Der TecDAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3 648,46 Punkten. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 3 851,47 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 3 302,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,66 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,51 Prozent auf 13,88 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 40,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,69 Prozent auf 43,90 EUR), Sartorius vz (+ 0,59 Prozent auf 238,10 EUR) und freenet (+ 0,52 Prozent auf 26,98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,80 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 25,96 EUR), United Internet (-2,76 Prozent auf 26,74 EUR), IONOS (-2,54 Prozent auf 30,75 EUR) und Nordex (-2,22 Prozent auf 25,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 773 813 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 257,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

