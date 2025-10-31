Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Index im Fokus
|
31.10.2025 17:59:07
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter
Am Freitag gab der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 3 631,28 Punkte nach. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 585,253 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 3 647,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 621,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 647,91 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,03 Prozent nach. Der TecDAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3 648,46 Punkten. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 3 851,47 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 3 302,24 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,66 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,51 Prozent auf 13,88 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 40,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,69 Prozent auf 43,90 EUR), Sartorius vz (+ 0,59 Prozent auf 238,10 EUR) und freenet (+ 0,52 Prozent auf 26,98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-4,80 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 25,96 EUR), United Internet (-2,76 Prozent auf 26,74 EUR), IONOS (-2,54 Prozent auf 30,75 EUR) und Nordex (-2,22 Prozent auf 25,58 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 773 813 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 257,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25