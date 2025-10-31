Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Am Freitag verliert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,49 Prozent auf 3 632,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 585,253 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 647,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 621,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 647,91 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,99 Prozent. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 3 648,46 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 851,47 Punkten berechnet. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 3 302,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,92 Prozent auf 13,93 EUR), HENSOLDT (+ 1,53 Prozent auf 93,20 EUR), Sartorius vz (+ 1,35 Prozent auf 239,90 EUR), Kontron (+ 0,71 Prozent auf 22,74 EUR) und QIAGEN (+ 0,46 Prozent auf 40,58 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siltronic (-4,00 Prozent auf 53,95 EUR), Nordex (-3,13 Prozent auf 25,34 EUR), SMA Solar (-2,83 Prozent auf 26,14 EUR), IONOS (-2,54 Prozent auf 30,75 EUR) und 1&1 (-2,52 Prozent auf 21,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 247 553 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 257,150 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at