Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|
03.12.2025 06:57:02
Temenos klärt CEO-Frage
Temenos macht Interimchef zum CEO. Gleichzeitig läuft die Suche nach einem neuen Finanzchef. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
