Texas Instruments Aktie

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WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

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27.07.2026 00:00:00

Texas Instruments Can Ride AI Demand to New Highs

Texas Instruments (NASDAQ: TXN) is relatively late to the artificial intelligence (AI) party. The stock was mostly flat over the past five years until a 58% year-to-date rally surprised investors. Its analog chips manage the electrical power that AI chips need.These analog chips essentially serve as the middleman between electric grids and AI chips. Analog chips process electricity and distribute it to AI chips in a way that lets them function without overheating. They position Texas Instruments for a multiyear run as AI infrastructure demand accelerates.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Texas Instruments Inc. (TI) 245,05 -1,57% Texas Instruments Inc. (TI)

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