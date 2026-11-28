Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
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28.11.2026 18:39:24
Textron: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Textron (NYSE:TXT) announced higher full-year profit and cash flow forecasts behind expanding aircraft deliveries. The multi-industry manufacturer relies on pricing discipline and factory automation across its aerospace and defense divisions to offset supply chain bottlenecks. Three things management said stand out.
Customer flight hours remain steady, boosting aftermarket parts revenue and driving commercial turbine and jet sales. Operational investments in assembly automation helped Textron Aviation revenue grow 14% year over year to $1.7 billion.
Congress granted an Above Threshold Reprogramming (ATR) request, which reallocates military budget funds to keep the MV-75 Cheyenne tiltrotor aircraft program funded. That budget move cleared near-term financial hurdles while the defense business scales prototype builds.
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