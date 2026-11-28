Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
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28.11.2026 14:08:02
Textron Unloads a Barely Profitable Industrial Business
Defense contractor Textron (NYSE:TXT) reported its Q3 earnings last month and, if you recall, investors were pretty pleased with the results.
Textron stock popped nearly 12% the day the company reported that its armored vehicles division, Textron Systems, grew sales 16%, while the company's commercial aviation division grew 14%. Only two divisions lagged: Bell Helicopter and Textron Industrial. Pretty soon, though, Textron investors won't have to worry about one of those businesses anymore.
Because Textron is selling Textron Industrial.
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