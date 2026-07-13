Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
13.07.2026 14:15:00
The Biggest Risk Facing SpaceX Stock Right Now
Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX) is pushing deeper into AI infrastructure through its Reflection AI deal, giving investors a new recurring revenue stream to watch. The bull case is powerful: rockets, Starlink, and AI compute all scaling together. But the stock's premium valuation makes execution risk impossible to ignore.*Stock prices used were the market prices of July 1, 2026. The video was published on July 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|347,80
|-2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren uneins. In Asien dominierten am Montag die Bären.