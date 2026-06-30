Tesla Aktie
|365,40EUR
|4,75EUR
|1,32%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Edison Yu geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die Fahrzeugauslieferungen von Tesla im zweiten Quartal mit 416.000 Stück etwas über den vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzungen liegen werden. Am Markt sieht er die Erwartungsspanne aber bei 413.000 bis 420.000 Stück. Der Experte bleibt optimistisch, dass der Elektroautobauer in diesem Jahr eine zumindest stabile Auslieferungsanzahl erreichen kann./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 465,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 415,82
|
Abst. Kursziel*:
11,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 416,80
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|365,40
|1,32%
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|Ryanair Overweight
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|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.