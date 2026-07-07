Tesla Aktie
|363,05EUR
|-3,90EUR
|-1,06%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 475 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Der Bereich Robotaxi stelle derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller dar. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 419,77
|
Abst. Kursziel*:
19,11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 419,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.07.26
|European space deal to create SpaceX rival draws antitrust claims (Financial Times)
|
04.07.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Steht Schweden der EU-Zulassung für FSD im Weg? (finanzen.at)
|
03.07.26
|Widerspruch bei Tesla: Gute Verkaufszahlen, aber stärkster Kurseinbruch der Aktie seit rund einem Jahr (finanzen.at)
|
03.07.26
|Deutscher Automarkt wächst im Juni zweistellig - Tesla und BYD mit Absatzsprung (Dow Jones)
|
02.07.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch kräftig: Auslieferungen ziehen deutlich an (dpa-AFX)