Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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08.07.2026 21:15:11

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Bei einem Wechsel der juristischen Zuständigkeit vom US-Bundesstaat Delaware nach Texas könnte ein Zusammengehen von Tesla mit SpaceX einfacher vonstattengehen, schrieb Tom Narayan in einer Studie am Mittwoch. Das Prozedere sehe eine Abstimmung des Verwaltungsrats von Tesla vor und anschließend ein Votum der Aktionäre des Unternehmens./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 394,06 		Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 394,06 		Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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