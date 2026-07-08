NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Bei einem Wechsel der juristischen Zuständigkeit vom US-Bundesstaat Delaware nach Texas könnte ein Zusammengehen von Tesla mit SpaceX einfacher vonstattengehen, schrieb Tom Narayan in einer Studie am Mittwoch. Das Prozedere sehe eine Abstimmung des Verwaltungsrats von Tesla vor und anschließend ein Votum der Aktionäre des Unternehmens./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT



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