Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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11.09.2026 21:19:31
The Crunchyroll and Fox One Bundle Hits Prime Video
The anime and live sports streaming services come together for a limited time for $23 per month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Fox Corp B
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04.09.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|Fox News presenter and Trump ally Maria Bartiromo departs after 12 years (Financial Times)
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28.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)