Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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16.11.2026 07:30:01
The perfect sell-off
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Nachrichten zu Curatis AG
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07:30
|The perfect sell-off (Financial Times)
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07:30
|The perfect sell-off (Financial Times)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
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12.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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12.11.26
|SIX-Handel: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
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12.11.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.11.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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