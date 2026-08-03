Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
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03.08.2026 12:14:57
Thurgauer Kantonalbank komplettiert die Geschäftsleitung
Seit Anfang August leitet Francesca Keller das Privatkundengeschäft der Thurgauer Kantonalbank und ist damit neu in der Geschäftsleitung. Keller folgt auf Daniel Kummer, der nach sieben Jahren altersbedingt aus der Bank ausgeschieden ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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