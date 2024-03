thyssenkrupp-Aktie tiefer: Marinegeschäft von thyssenkrupp steht offenbar kurz vor Abspaltung

So prüfe das Unternehmen eine Kooperation mit dem US-Finanzinvestor The Carlyle Group LP , teilte thyssenkrupp am Dienstag in Essen mit. Eine vertiefte Buchprüfung sei vereinbart worden, an deren Ende ein möglicher Teilverkauf von TKMS stehen könnte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen möglichen Mehrheitsverkauf an Carlyle berichtet.

Ein möglicher Anteilsverkauf sei dabei eine von mehreren Möglichkeiten, bekräftigte thyssenkrupp. Die Prüfung weiterer Kapitalmarktoptionen werde fortgesetzt. Zeitgleich laufen den Angaben zufolge weiter Gespräche mit der Bundesregierung zur Beteiligung des Staates am Marinegeschäft von thyssenkrupp. Der Aufsichtsrat hatte im vergangenen Jahr grünes Licht für die Verselbstständigung von TKMS gegeben.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent schwächer bei 4,79 Euro.

