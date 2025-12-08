TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
08.12.2025 10:04:49
TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
Private equity-backed Neo Next strikes second major deal this year after absorbing Repsol’s assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|55,99
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.