TotalEnergies Aktie
|55,84EUR
|-0,23EUR
|-0,41%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55,77 €
|
Abst. Kursziel*:
25,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|55,84
|-0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10:55
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08:52
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|08:28
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:16
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets