TotalEnergies Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Bezug dazu, dass der Ölkonzern sein Fördergeschäft in Großbritannien mit dem Gemeinschaftsunternehmen Neo Next vom spanischen Konkurrenten Repsol fusioniere. Sie geht davon aus, dass erwartete Synergien einen Mehrwert bieten und in beiden Fällen den Cashflow verbessern./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

